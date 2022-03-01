Російські актори Писаренко та Нікішин в Україні записали звернення: "Над нами пролітали ракети"

Вони наразі перебуваються в Україні.

Відомі російські актори та коміки Сергій Писаренко та Євген Нікішин з України записали відеозвернення.

Вони звернулися до росіян та зазначили, що в країні наразі не військова операція, а війна. В Україні гинуть мирні люди, руйнуються міста. Снаряди та ракети потрапляють у житлові будинку.

"Ми бачимо, як все відбувається насправді. Неможна називати це операцією – це війна. Справжня війна. Над нами пролітали ракети, вибухали снаряди. Підірвали пологовий будинок, в якому мала народжуватися моя донька. І сподіватися та зберігати ілюзію, що бомби летять у військові об’єкти. І найбільша помилка – гинуть мирні люди та ні в чому не винні діти", - сказав Сергій Писаренко.

Российские актеры и квнщики Сергей Писаренко и Евгений Никишин оказались в Украине в момент нападения. Послушайте сами pic.twitter.com/KuBGhQaAjn — Михаил Роскин (@Roskin_M) March 1, 2022

Вони закликають негайно зупинити те, що зараз відбувається в Україні, адже від цього страждають обидві країни.

"І відправляють також на цю війну хлопчаків, які не готові воювати. Їм по 18 років. Тому зупиніть цю війну. Всі, хто може. Інакше не буде ні Росії, ні України. Негайно зупиніть!" - закликав Сергій Писаренко.

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