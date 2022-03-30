Російські артисти дадуть благодійні концерти на підтримку України: "Ми проти жахливої війни"

Російські артисти дадуть благодійні концерти на підтримку України: "Ми проти жахливої війни"

Всі кошти музиканти відправлять на допомогу українцям, які постраждали через війну.

Відомий російський репер Noize MC та співачка Ліза Гирдимова, більш відома як Монеточка, дадуть серію благодійних концертів на підтримку України.

Музиканти анонсували концерт у Ризі, столиці Латвії. Захід відбудеться 7 квітня. Також виконавці виступатимуть 10 квітня у Вільнюсі, столиці Литви.

"Ми виступаємо проти жахливої та безчесної війни, розв'язаної російською владою проти України. Ми вважаємо своїм обов'язком не лише відкрито заявляти про свою незгоду, а й допомагати тим, чиє життя було перекреслене війною", - йдеться у заяві музикантів.

Всі зароблені кошти виконавці пожертвую на допомогу жителям України, які постраждали через війну.

"Ми проводимо серію спільних благодійних концертів Voices of Peace, щоб зібрати кошти для медичної, продовольчої, правозахисної та іншої гуманітарної допомоги мирним жителям України", - повідомили музиканти.

Зазначимо, Noize MC від перших днів війни підтримував Україну та вже виступав на благодійному концерті в Берліні. За свою антивоєнну позицію репер потрапив до списку "заборонених артистів в РФ".

Співачка Монеточка раніше відмінила концертний тур Росією, пояснивши це тим, що не може виступати тоді, коли в Україні йде війна.

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