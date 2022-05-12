Російські артисти-путіністи Дюжев та Доліна виступили в окупованому Донецьку

Російські артисти-путіністи Дюжев та Доліна виступили в окупованому Донецьку

Актор Дмитро Дюжев та співачка Лариса Доліна слідом за Григорієм Лепсом приїхали до ДНР.

Там російські артисти, які підтримують політику кремлівського диктатора, виступили на так званому "Дню республіки".

Спочатку вони поклали квіти до пам’ятника "Жертвам фашизму" в окупованому Донецьку, а згодом виступили на концерті перед ватажками ДНР, про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

До слова, разом з ними виступав й палкий співак-путініст Григорій Лепс, який виконав свої відомі пісні. Утім, виконавець збирається затриматися на Донбасі. Він планує дати концерти та відвідати поранених російських окупантів у шпиталі.

Зазначимо, російський актор Дмитро Дюжев є фігурантом бази даних центру "Миротворець" як особа, яка незаконно відвідувала окупований Росією Крим.

А співачка Лариса Доліна має антиукраїнські погляди. Вона раніше заявляла, що "Одеса належить Україні лише на карті". Виконавиця також виступала на концерті, який присвячені річниці окупації Криму. Також Доліна незаконно перетинала кордони України, зокрема – їздила до окупованого Росією Криму.

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