Російський гурт Little Big виїхав з РФ, засудив дії Путіна та випустив антивоєнний кліп

Російський гурт Little Big після трьох місяців мовчання висловився щодо вторгнення Росії на територію України.

Гурт Little Big випустив антивоєнний кліп на пісню Generation Cancellation, режисерами якого, за традицією, виступили Ілля Прусікін та Аліна Пязок.

У своєму новому кліпі Generation Cancellation група критикує війну, пропаганду та політику у характерному для них стилі та за допомогою добірки візуальних сцен, наповнених посиланнями та пасхалками на поточну соціо та геополітичну ситуацію.

"Ми обожнюємо свою країну, але повністю не згодні з війною в Україні, навіть віримо, що будь-яка війна є неприйнятною. Ми засуджуємо дії російського уряду, а також нам настільки огидна машина російської військової пропаганди, що ми вирішили залишити все і виїхати з країни", – прокоментував соліст гурту Ілліч.

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