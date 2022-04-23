Російські окупанти пограбували будинок солістки KAZKA Заріцької під Гостомелем: "Винесли все"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася, що російські окупанти не оминули й її будинок під Гостомелем.

В інтерв'ю програмі ЖВЛ артистка зізналася, що на п'ятий день повномасштабної війни Росії проти України вона зібрала своїх рідних та втекла з ними зі свого будинку під Гостомелем.

На той момент там мешкали артистка, її коханий, друзі, блогери і три собаки.

"Вже на другий день почалися дуже гучні вибухи. У мене в будинку мешкало декілька моїх друзів, блогерів. Вночі було особливо дуже сильно чутно вибухи, було дуже важко заснути. Так сильно гриміло у 4-5 день, що ми серед ночі, навіть коли закривали очі, трохи засинали, вставали і всі гуртом бігли до коридору. На п'ятий день вранці мені зателефонував мій тато, він був у Макарові, і сказав, що до Макарова заїжджають російські окупанти. Тато сказав, що нам треба їхати. Нас охопила паніка. Ми за хвилин 15 зібрали речі, трьох моїх собак і поїхали", - поділилася Заріцька.

Пізніше артистці зателефонував її продюсер Юрій Нікітін, який незадового до війни волею долі поїхав у відпустку на Кіпр. Він сказав, що Олександрі варто поїхати у благодійний тур містами США. До Сполучених Штатів Заріцька збиралася ще до війни, мала робочу візу, тож поїхала.

І коли виконавиця була у благодійному концертному турі Америкою, вона дізналася, що російські загарбники пограбували її оселю під Гостомелем.

"Розбили машину, повиносили абсолютно усе. Техніку, речі, які були більш-менш цінні, навіть мікрофон хотіли винести, але загубили дорогою", – поділилася Заріцька.

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