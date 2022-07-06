Російські окупанти в Ірпені знищили рояль, на якому грав Елтон Джон

В Ірпені, Київська область, велися активні бойові дії з окупантами. Російські військові постійно обстрілювали місто та руйнували його.

Зокрема, композитор та піаніст Євген Хмара повідомив, що загарбники знищили цінний музичний інструмент.

Піаніст показав рояль, який вигорів до тла. Саме на цьому музичному інструменті Євген відіграв усі свої шоу. Ба більше, на роялі свого часу грали легендарний британський співак Елтон Джон та відома японська піаністка та композиторка Кейко Мацуї.

"Знищений рояль Yamaha, на якому я відіграв майже всі свої шоу. Рояль на якому грали Елтон Джон, коли приїжджав до Києві, Кейко Мацуї, та багато інших артистів. Дякую раZZZія!" – емоційно розповів Євген.

Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти зруйнували будинок батьків Олі Цибульської. У квартирі не залишилося нічого вцілілого. Всюди сліди від обстрілів, вибиті вікна та зруйнована стіна.

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