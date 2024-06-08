Російські окупанти відбирають у Джамали її майно в Криму й назвали цинічну причину

В окупованому Криму російська псевдовлада робить протизаконні намагання позбавити українську співачку Джамалу майна.

Як повідомив один з російських пропагандистських Telegram-каналів члена так званого кримського парламенту, окупанти мають намір відібрати всі активи співачки. Пропагандисти вирішили підіграти загарбницькій політиці й цинічно звинуватили Джамалу у "здійсненні по відношенню до РФ недружніх дій" й допомозі ЗСУ.

Джамала

"Планується поповнити перелік націоналізованого майна новими об'єктами, що належать 110 особам, які підтримують київський режим і спонсорують ЗСУ. Серед цих людей – Джамаладінова Сусана Алімовна, відома як співачка Джамала, щодо якої порушено кримінальну справу, а саму виконавицю оголошено в розшук через поширювану нею фейкову інформацію про Збройні сили Росії", – йдеться у заяві "глави" окупаційного кримського парламенту Володимира Константинова.

Своєю чергою, поки що Джамала не відреагувала на цю незаконну заяву. Втім, минулого разу, коли її 2023 року нібито оголосили у розшук і заочного арештували в РФ, співачка назвала такі дії терористичної країни абсурдними.

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