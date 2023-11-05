Російські окупанти відбирають у Софії Ротару віллу в Криму: який вигляд має готель зірки

Бізнес співачки Софії Ротару в окупованому Криму хочуть відібрати.

Як повідомив один з російських пропагандистських Telegram-каналів, окупанти мають намір націоналізувати та реалізувати на торгах готель артистки у центрі Ялти "Вілла Софія".

РосЗМП (засоби масової пропаганди – прим.ред.) пишуть, що Софія Ротару знає про наміри російських загарбників і зараз намагається продати нерухомість. Від 2019 року готель закритий. Як причина – вказана реновація.

Вілла Софії Ротару у Криму

Вілла Софії Ротару у Криму

Вілла Софії Ротару у Криму

Вілла Софії Ротару у Криму

Втім, РосЗМП пишуть, що насправді є певні проблеми з документами. Мовляв, за паперами це не готель, а п'ятиповерховий сарай із цоколем площею 10,2 га. Продаж вілли Ротару проводить непублічно. Пропагандистські канали повідомляють, що продавати готель артистка не хотіла:

"Як розповіли нам ріелтори, судячи з ціни та непублічного продажу, розлучатися з готелем власниця не хотіла, лише вдавала, що позбавляється майна в Росії. Переписала "Віллу" на сина, оцінила у 2,5 млрд рублів - майже втричі вище за реальну ринкову ціну. Плюс розпорядилася не афішувати продаж", - пише РосЗМП.

Нагадаємо, нещодавно сестра Софії Ротару розсекретила, де та з ким артистка перебуває під час повномасштабної війни.

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