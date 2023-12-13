Російські окупанти відібрали у Софії Ротару віллу у Криму: фото готелю зірки

Бізнес у артистки забрали після того, як вона публічно підтримала ЗСУ.
У співачки Софії Ротару відібрали віллу, яка була розташована у Ялті в анексованому Росією Криму.
Таким чином російські окупанти нібито "покарали" артистку за те, що вона публічно підтримує Україну та українських захисників. Відповідну інформацію у своїх соцмережах поширив ексрегіонал та пропагандист Олег Царьов.
Він заявив, що так звана держрада Криму "націоналізувала" вілли Ротару на Ялтинській набережній. І, мовляв, рішення таке окупаційна влада АРК прийняла після того, як Ротару у своєму Instagram 6 грудня опублікувала картинку, де Святий Миколай сидить на руках у військового ЗСУ.
Зазначимо, що місяць тому РосЗМП (засоби масової пропаганди – прим.ред) писали про те, що у Софії Ротару хочуть відібрати її готель у Ялті. Повідомлялося, що окупанти планують націоналізувати та реалізувати на торгах готель артистки у центрі Ялти "Вілла Софія". Ротару нібито знала про намір загарбників відібрати і провести торги її готелю і хотіла продати нерухомість до цього. Та у команді артистки цю інформацію не підтвердили.
Якщо вірити Царьову, російські окупанти врешті відібрали у Ротару цей готель і тепер планують його продати, а виручені кошти віддати на російську армію. З віллою Ротару загарбники хочуть вчини за тим же принципом, що й з квартирою президента України Володимира Зеленського у Ялті. Нагадаємо, тоді російські окупанти так само "націоналізували" нерухомість Зеленського і виставили її на аукціон.
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