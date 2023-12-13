Російські окупанти відібрали у Софії Ротару віллу у Криму: фото готелю зірки

Бізнес у артистки забрали після того, як вона публічно підтримала ЗСУ.

У співачки Софії Ротару відібрали віллу, яка була розташована у Ялті в анексованому Росією Криму.

Таким чином російські окупанти нібито "покарали" артистку за те, що вона публічно підтримує Україну та українських захисників. Відповідну інформацію у своїх соцмережах поширив ексрегіонал та пропагандист Олег Царьов.

Окупанти відібрали у Софії Ротару віллу в Криму / Фото: t.me/olegtsarov

Він заявив, що так звана держрада Криму "націоналізувала" вілли Ротару на Ялтинській набережній. І, мовляв, рішення таке окупаційна влада АРК прийняла після того, як Ротару у своєму Instagram 6 грудня опублікувала картинку, де Святий Миколай сидить на руках у військового ЗСУ.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, що місяць тому РосЗМП (засоби масової пропаганди – прим.ред) писали про те, що у Софії Ротару хочуть відібрати її готель у Ялті. Повідомлялося, що окупанти планують націоналізувати та реалізувати на торгах готель артистки у центрі Ялти "Вілла Софія". Ротару нібито знала про намір загарбників відібрати і провести торги її готелю і хотіла продати нерухомість до цього. Та у команді артистки цю інформацію не підтвердили.

Вілла Софії Ротару у Криму

Вілла Софії Ротару у Криму

Вілла Софії Ротару у Криму

Якщо вірити Царьову, російські окупанти врешті відібрали у Ротару цей готель і тепер планують його продати, а виручені кошти віддати на російську армію. З віллою Ротару загарбники хочуть вчини за тим же принципом, що й з квартирою президента України Володимира Зеленського у Ялті. Нагадаємо, тоді російські окупанти так само "націоналізували" нерухомість Зеленського і виставили її на аукціон.

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