Російські окупанти знесли будинок Андрія Бєднякова у Маріуполі

Ведучий показав емоційне відео, на якому російські війська рівняють з землею будинок, у якому він провів своє дитинство.

Український ведучий Андрій Бєдняков поділився моторошним відео, на якому російські окупанти зносять його будинок у Маріуполі.

На сторінці в Instagram шоумен розмістив відео, де будинок, у якому він провів все своє дитинство, російські війська рівняють з землею. Бєдняков пригадав, як робив у квартирі, якої більше нема, свої перші кроки, як батьки в "однушці" зробили йому "окрему спальню" з двох шаф посеред кімнати.

Андрій поділився, що щоразу, коли приїздив до Маріуполя, заходив до цієї квартири, аби поринути у дитячі спогади.

"Тим часом в Маріуполі знесли мій дім … Однокімнатна "гостинка", куди мене принесли батьки після пологового будинку (він був, до речі, одразу за будинком). Дві шафи, які поставили посеред кімнати, зробили для мене "окрему спальню" за ними… Перші кроки. Табуретка, Вірші. Перші друзі, перші бійки, перше кохання. Козаки-розбійники... хованки... штаб-квартира в підвалі… жарти… кепси… футбол... баскетбол… школа, яка стояла напроти. Майже кожен мій приїзд до Маріуполя я заходив до квартири. Гуляв там… Більше не зайду. Не погуляю. Ненавиджу", - прокоментував Бєдняков відео.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков показав Маріуполь до та після приходу окупантів. Також ведучий гнівно відповів на закиди, що він не говорить про те, що в місті "постійно щось будують".

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