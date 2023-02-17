Російський актор Артур Смольянінов в образі Лесі Українки розповів, з ким "кінчає" Путін

Відомий російський актор Артур Смольянінов, знайомий глядачам за грою у стрічці "9 рота", взяв участь у проєкті "Громадянин поет".

У ньому артист прочитав саркастичний вірш про кремлівського диктатора Путіна, який отримав назву "С кем кончает В. В. Путин". Промовисті рядки, які висміюють російського президента, належать авторству поета-опозиціонера Дмитру Бикову.

"У новому епізоді проєкту Дмитро Биков та Артур Смольянінов (з привітом від Лесі Українки) намагаються відповісти на запитання, яке вже понад 20 років займає найкращі розуми людства - з ким "кінчає" Володимир Путін?" – йдеться в описі під роликом.

У відео, яке з'явилося на YouTube, Смольянінов з'являється в образі легендарної української поетеси Лесі Українки. За спиною Артура праворуч видніється портрет Українки на синьо-жовтому полотні, а ліворуч стоїть манекен жінки у червоній жилетці з автоматом через плече.

Таким чином автори цього ролика зобразили одну з коханок Путіна Аліну Кабаєву, яка днями під час виступу з нагоди заснування одного із російських пропагандистських телеканалів порівняла роботу пропагандистів із "автоматом Калашникова", який сьогодні вбиває українців.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Артур Смольянінов підтримав Україну і заявив, що якби пішов на війну, то винятково проти Росії. Через свої вислови, Смольянінова вже визнали "іноагентом" в РФ. Окрім того, актора також хочуть позбавити російського громадянства.

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