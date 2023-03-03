Російський актор Дмитро Нагієв у синьо-жовтій куртці спричинив істерику серед росіян новим відео

Російський актор Дмитро Нагієв продовжує мовчазно висловлювати свою позицію щодо повномасштабної війни рф проти України.

Жодного разу артист публічно не озвучував свою думку. Тим не менш, багатозначними постами на своїй сторінці в Instagram Нагієв дає зрозуміти, що він проти того, що відбувається на нашій землі.

От і нове відео у фотоблогу актора не стала винятком. У ролику Нагієв постає у куртці синьо-жовтих кольорів на тлі блакитного неба. Дмитро момвчки дивиться у камеру під пісню Михайла Круга "Весна опять пришла".

"Весна. І надія спалахнула. Будьте вже щасливими. Усміхайтеся, не тільки під час перевірки на інсульт. Дивний час, дивна весна", - такими словами Нагієв супроводив свій новий пост.

Своєю чергою, українські прихильники артиста подякували йому за підтримку: "Дмитре, привіт вам з Дніпра – Україна! Щиро дякую вам за те, що ви проти війни в моїй країні. За вашу людяність і за вашу сміливість", "гарне поєднання кольорів: блакитне небо та жовта куртка", "дякую дуже за підтримку України", "Ви – справжня людина, справжній чоловік. Справедливий, мудрий, добрий. І дякую вам велике, що ви за правду".

Однак в росіян цей пост Нагієва спричинив справжню істерику. РосЗМП активно пишуть статті з заголовками про те, що актор в кольорах українського прапора пише відео у себе в Instagram.

Підписники з країни-загарбниці звинуватили актора у сидінні на двох стільцях і поцікавилися, де він зараз перебуває: "Дмитре, щось багато двостільних людей в Росії, мабуть, закордонна нерухомість важливіша за Батьківщину, чи не так", "Безхребетний. І вашим і нашим. Хочете так станцюємо, хочете так станцюємо. Розчарував".

Нагадаємо, що раніше Дмитро Нагієв відмовився вести музичну премію у Росії "Муз-ТВ". Свою відмову він пояснив тим, що всі гідні нагороди артисти поїхали з країни і додав: "А поки, як казав мій дід: "Шиш вам, а не ярмарок меду в Лужниках".

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