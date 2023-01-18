Російський актор Дмитро Назаров відреагував на звільнення з театру через підтримку України

Артист написав саркастичний вірш, у якому висловив все, що думає про російську владу.

Зірка серіалу "Кухня", російський актор Дмитро Назаров відреагував на звільнення його з дружиною з московського театру імені А. П. Чехова через проукраїнську позицію.

Артист розмістив на своєму YouTube-каналі відео, де прочитав саркастичний вірш під назвою "Новая реальность". У ньому, зокрема, є такі рядки: "от старой жизни отлипая, сдувая пыльную усталось, через себя переступая, вступаю в новую реальность", "Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим", "В загонах ваших свищет вьюга, в кормушках – жалкие объедки. А вы кусаете друг друга,а надо грызть клыками клетки".

Зазначимо, що тиждень тому російського актора Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву звільнили з московського театру імені А. П. Чехова. У цьому театрі Назаров пропрацював 20 років. Наказ про його звільнення підписав художній керівник театру, актор Костянтин Хабенський. Причиною звільнення послугувала активна проукраїнська позиція актора та його відкрита критика кривавого путінського режиму.

Зазначимо, що Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення у своїх віршах та піснях відверто критикує російську владу. Весь цей час артист перебуває у Москві, де намагається закликати людей не вірити у кремлівську пропаганду.

Ще до широкомасштабного вторгнення рф до України Назаров засуджував російську владу. Зокрема, напередодні 9 травня 2021 року актор випустив вірш, у якому розкритикував святкування 9 травня у Росії, назвавши його "парадом безсилля".

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