Російський актор Смольянінов розкритикував окупантів та заявив, що пішов би воювати за Україну

Відомий російський актор Артур Смольянінов різко висловився про російських окупантів та вкотре підтримав Україну.

Зокрема, знаменитість поділився, що в нього є друзі-українці, з якими він часто зв'язується та спілкується. Актора просто шокує те, що вони йому розповідають про реалії війни.

За словами Смольянінова, після всього того, що зробили російські військові, він до них відчуває лише ненависть.

Артур Смольянінов

"У мене є дуже близька подруга із західної України. Ми з нею розмовляємо, і вона каже: "Зараз, почекай, мені пише мама, у них знову вимкнули світло". Або мені пише подруга, вона не може піднятися на 32-й поверх, бо немає електрики. Або вона розповідає, як вона виїжджала з Маріуполя. І цієї миті я розумію, що нічого, окрім ненависті, до людей з того боку фронту я не відчуваю", - розповів Смольянінов в інтерв'ю "Новая газета Европа".

Актор також додав, що якби йому довелося воювати, то він би пішов проти російських військових.

Артур Смольянінов

"Якби я і пішов на цю війну, то саме на боці України. Однозначно. Для мене це навіть не на боці України, для мене це на боці моїх братів, на яких напали інші мої брати, які з ні*уя чомусь пішли вбивати", - додав Артур.

Нагадаємо, ще на початку повномасштабної війни Артур Смольянінов розкритикував дії країни-агресорки Росії. Також актор висловився про росіян, які підтримують війну.

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