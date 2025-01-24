Російський актор з фільму "Анора" опинився у списку номінантів на "Оскар": що відомо про Борисова

Фільм "Анора" з низкою російських акторів потрапив до списку номінантів найпрестижнішої кінопремії "Оскар-2025".

Стрічка, яка містить російськомовні сцени й висвітлює перипетії кохання сина російського олігарха та секс-працівниці, неочікувано здобула шанс отримати статуетки одразу в шести категоріях: "Найкращий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий монтаж", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща жіноча роль" та "Найкраща чоловіча роль другого плану".

Що ж до останньої категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану", то серед імен присутній російський актор Юра Борисов. До слова, він має доволі цікаву фільмографію. Зокрема, прославився завдяки участі в пропагандистських фільмах, які просувають популярні наративи й фінансувалися Кремлем. Наприклад, Борисов 2020 року грав у фільмі "Калашников", який частково знімався на території окупованого Криму. За таку позицію Юрій Борисов є фігурантом бази сайту "Миротворець".

Юра Борисов / Фото: Associated Press

Своєю чергою, про позицію щодо розв’язаної Росією війни в Україні, Юра відмовчується, але очевидно, що підтримує анексію Криму. До того ж він разом з іншими російськими акторами "Анори", зокрема головним героєм Марком Ейдельштейном, продовжують жити в Росії й розвивати там кар'єру.

Тим часом режисер фільму "Анора" Шон Бейкер у своїх інтерв'ю запевняє, що до знімань цієї стрічки "намагався залишатися політично максимально нейтральним", проте тут зробив виняток. Зрештою, фільм з росіянами вже отримав сім нагород BAFTA, "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі й інші нагороди.

Юра Борисов з акторами фільму "Анора" / Фото: Associated Press

Своєю чергою, українці залишають обуреними схвальними відгуками у бік "Анори". Більшість критиків звертає увагу на те, що Голлівуд вкотре заплющує очі на війну в Україні й натомість просуває російську культуру на світових майданчиках.

Нагадаємо, що до списку номінантів на кінопремію "Оскар" також увійшов український фільм "Порцелянова війна". Картина може вибороти статуетку в категорії "Документальний повнометражний фільм".

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