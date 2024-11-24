Російський бізнесмен Чичваркін вперше розповів про дружбу з Поляковою та як з нею час проводить

Політичний емігрант пояснив свою позицію.
Російський бізнесмен Євген Чичваркін відреагував на хвилю хейту в бік його подруги, співачки Олі Полякової через дружбу з ним.
Так, знаменитість ще 15 років тому з РФ емігрував до Великої Британії, де зараз веде власний бізнес. Як відомо, серед його знайомих українців є Оля Полякова. Нещодавно вона показувалася разом з бізнесменом за кордоном. Тож Євген прокоментував їхню дружбу. За словами підприємця, вони час від часу ходять у походи та купаються у водоймах.
"Ми обожнюємо один одного. Ми разом піднімалися в гори вже двічі і купалися у холодній воді", - зазначив Чичваркін в проєкті "Люкс ФМ".
Натомість бізнесмен заявляє, що не відносить себе до категорії "хороших росіян". Він пояснив, що в питанні навішування ярликів його цікавить думка виключно "медиків і військових". Хейт решти людей йому байдужий. Тим не менш, Чичваркін підкреслив, що активно допомагає українцям. Зокрема, робить благодійні вечері для збору коштів для ЗСУ та постраждалих від війни в Україні.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також реагувала на хейт у свій бік через дружбу з Євгеном Чичваркіним. Зірка різко поставила на місце всіх хейтерів і назвала колосальну суму для ЗСУ, яку їм разом вдалося зібрати за кордоном.
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