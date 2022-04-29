Російський гурт "Би-2" відмовився від виступу на тлі банеру з символом окупантів "Z"

Російський рок-гурт "Би-2" скасував свій концерт у місті Омськ коли дізнався, що йому доведеться виступати на тлі величезного банера з символікою російських окупантів, літерою "Z".

Виступ колективу мав відбутися у четвер, 28 квітня, о 19:00 на стадіоні "Красная звезда". Та коли учасники гурту побачили, що банер перед концертом не зняли, вони просто розвернулися та поїхали.

Як пишуть росЗМІ, напередодні виступу представники гурту завісили банер чорним жалобним полотном. Про це розповів місцевий чиновник. Він вийшов до глядачів у залі перед концертом і пояснив:

"Багато хто знає, що на "Красной звезде" розміщений великий банер, на якому нанесено прапор нашої держави та напис "Zа президента!". Гурт "Би-2" не влаштував цей банер, на його фоні виступати вони відмовилися, завішали його чорним жалобним полотном. Зробили це потайки, вночі. Ні з ким не погоджуючи. Цілий день у нас минув у переговорах, але організатори відмовилися йти назустріч. У результаті нам довелося самостійно знімати цю чорну тканину з банера, після чого артисти виступати перед омичами відмовилися", - сказав чиновник.

Зазначимо, що невідомо, що саме керувало гуртом "Би-2" та їхніми представниками. Як повідомлялося раніше, у травні 2022-го колектив мав виступити у Києві. Втім через війну в Україні гурт скасував виступ на столичному ВДНГ і запропонував фанам із України обміняти квитки на шоу у Москві.

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