Російський комік Поперечний розгнівав невдалим жартом про Ізюм, де окупанти чинили звірства

Російський комік Данило Поперечний розлютив Мережу невдалим жартом про українське місто Ізюм, де російські військові під час окупації чинили звірства.

Загалом, на YouTube-каналі у своєму новому гумористичному шоу гуморист торкнувся теми назви міст. Поперечний заявив, що у пострадянських країнах є чимало дивних назв населених пунктів. Особливо від Поперечного дісталося Ізюму. Він невдало пожартував, що назва міста взагалі не асоціюється з тим, що там велися запеклі бої.

Данило Поперечний / Фото: скриншот з відео

"Мені здається, що назви міст у СНД, коли їх називали, взагалі не готувалися до того, що там буде війна. Коли я читаю новини, в яких написано: "Вже три дні йдуть запеклі бої за Ізюм". Ну я ж теж людина. Я не можу співпереживати цьому. Це ж маячня якась. Начебто мурахи борються, а там люди гинуть справжні. Я такий: "Стару виноградину знайшли", - пожартував комік.

Утім, чимало користувачів розкритикували Поперечного за жарти про місто, де російські військові під час окупації чинили звірства. Коміку пояснили, що недоречно жартувати про Ізюм, де загинуло чимало невинних людей, окупанти катували мирне населення та принесли чимало болю та страждань.

Данило Поперечний / Фото: скриншот з відео

Про війну і Україну дуже невдалі жарти, мені здається. Усміхнутися неможливо.

Варто злазити з декількох стільців і пересісти на одне, бо якось жарти путін, кадиров, а потім геноцид в Ізюмі, взагалі так собі. Можливо, перед тим, як робити жарти, варто розширювати кругозір і думати, що ця трагедія болить для мільйонів людей? Це аналогічно, якби спалили твій будинок і сім'ю, а хтось збоку казав, що гарно горить.

Ізюм насамперед місце трагедії з масовими похованнями мирного населення і лише потім смішне місто з новин. Жартувати можна про все, але це рана для великої кількості людей

Війна це не те, з чого можна жартувати. Війна тягне за собою все найстрашніше, на що здатна людина: тортури, ґвалтування, вбивства, каліцтва, зруйновані долі тощо. Я не розумію, як можна про це жартувати. Цей жарт, це неповага до всіх, кого ця війна торкнулася безпосередньо.

Після шквалу критики гуморист спробував виправдатися за свій недоречний жарт. Комік заявив, що його слова вирвали з контексту. За словами Поперечного, він не жартував про війну, а тим більше про геноцид, а лише висміяв назву міста.

Данило Поперечний / Фото: скриншот з відео

"Мені почали надсилати заголовки про те, що я нібито іронізував над подіями, що відбуваються в Ізюмі. Всім відомо, хто я такий, чим я займаюся, яка у мене позиція щодо війни... Щодо розгону про Ізюм. Мова йде про шматок мого гумористичного шоу, з якого вирізали початок, кінець і почали публікувати, ніби я сміюся з того, що там трапилося. Жарт полягав не в тому, що відбувається в містах, а в тому, як вони називаються. Тому на початку цього блоку я сказав: "Як кльово звучить Сан-Франциско, Джексонвіль, і які назви у пострадянському просторі". Все, чим я займаюся – намагаюся трішки розрядити обстановку для людей, які перебувають у ах*ї від того, що відбувається", - прокоментував комік.

Нагадаємо, Данило Поперечний – російський комік, який свого часу жив в Україні. Гуморист засуджував війну на сході країни та анексію Криму. Однак 2018 року СБУ заборонила коміку в'їзд до України через антиукраїнську позицію. Сам Поперечний заперечує всі звинувачення. На початку повномасштабного вторгнення засудив дії Росії та виїхав з країни-агресорки.

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