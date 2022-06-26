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Російський поет Биков обурив українців візитом до Києва – фото

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Російський поет Биков обурив українців візитом до Києва – фото

Дмитро Биков / Фото: instagram.com/dmi_bykov

Український активіст Сергій Стерненко повідомив, що до Києва приїхав російський письменник Дмитро Биков.

Сергій опублікував знімок публіциста у своєму Telegram-каналі. У кадрі він постав у футболці з синьо-жовтим серцем.

При цьому, у своїх соцмережах Биков нічого не повідомляв про візит до України.

© t.me/ssternenko
Фото: t.me/ssternenko

"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас до Києва приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити. Нагадаю, Биков казав, що доля Одеси поза російським контекстом буде жалюгідною, що окупація України СССР був найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами та вимагав відкривати у нас російськомовні школи", – прокоментував Стерненко.

У коментарях під публікацією розлючені користувачі висловили свій гнів.

  • Геть з України, москаль некрасівий!
  • Хто пускає сюди цих пі**расів і чому?
  • Як цей непотріб пропускають через кордон?
  • Досить москалю вдягнути футболку з синьо-жовтим прапором, і всюди зелене світло. Як же ми себе не поважаємо

Зауважимо, зараз Биков критикує владу РФ. 2021 року він виїхав до США. А нещодавно поет заявив Дмитру Гордону, що хотів би приїхати до України, щоб допомагати відновлювати її: "Взяти участь там не в поетичному вечорі, а в елементарному розчищенні завалів, просто працювати на відновленні. І щойно мене пустять, я приїду це робити. Не спокутуючи якийсь гріх, а просто допомагаючи людям, яких я люблю".

Нагадаємо, вранці 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Українські зірки відреагували на цинічні дії Російської Федерації.

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