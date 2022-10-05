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Російський продюсер розповів шокувальні подробиці про "золотий склад" "ВІА Гри": "Сказав їм роздягтися - роздяглися"

Російський продюсер розповів шокувальні подробиці про "золотий склад" "ВІА Гри": "Сказав їм роздягтися - роздяглися"

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Російський продюсер розповів шокувальні подробиці про "золотий склад" "ВІА Гри": "Сказав їм роздягтися - роздяглися"

Костянтин Меладзе та гурт "ВІА Гра"

Російський продюсер Сергій Лавров розкрив приголомшливі подробиці роботи гурту "ВІА Гра" з Надією Мейхер, Вірою Брежнєвою та Анною Сєдоковою.

Так, Сергій Лавров відверто розповів, що коли "ВІА Гра" була у своєму так званому "золотому складі", а це Надія Мейхер, Віра Брежнєва та Анна Сєдокова, вони були шалено затребувані.

Приватний виступ "ВІА Гри" на ті часи коштував від 25 тисяч євро. А на своїх корпоративах палких красунь хотіли бачити заможні чоловіки. І не лише бачити.

"Королевами корпоративів були дівчатка із гурту "ВІА Гра". Мільярдери були готові платити будь-які гроші, щоб на їхніх яхтах співали ці красуні. Та не те, щоб співали, а як у тому анекдоті: "ти просто ходи". Я чув від знайомих, що деякі дівчата погоджувалися і на закриті вечері з мільярдерами. Такі переговори нібито вів їхній продюсер. Як кажуть, зустріч тет-а-тет. У мене були знайомі, які мені казали: "Була справа, мені пощастило", - розповів Лавров, пишуть росЗМІ.

Гурт
Гурт "ВІА Гра" та Валерій Меладзе
Костянтин Меладзе / © facebook.com/meladzepage
Костянтин Меладзе / Фото: facebook.com/meladzepage

Втім, каже продюсер, попри таку шалену популярність учасниці тріо заробляли дуже мало і в повсякденному житті, без гриму та вбрань, мали доволі скромний вигляд. Лавров поділився, що продюсер "ВІА Гри" Костянтин Меладзе практично весь заробіток забирав собі:

Гурт
Гурт "ВІА Гра" та Валерій Меладзе

"При цьому самі солістки заробляли копійки, всі мільйони забирав продюсер. При цьому артистки були дуже скромними. Літали економом, жили у недорогих готелях. Продюсер Костя Меладзе був таким собі Карабасом-Барабасом: набрав дівчаток з бідних українських сімей, одягнув, а вони його слухалися беззаперечно. Сказав їм, як одягнутися – вони підкорилися. Сказав їм роздягтися - роздяглися. Величезні гроші вкладалися в їхні кліпи, таким чином створювався богемний образ таких богинь", - поділився Лавров.

До речі, рік тому співачка Оля Полякова розповідала, що свого часу Костянтин Меладзе пропонував їй інтим.

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