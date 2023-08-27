Російський продюсер видав, де Софія Ротару зараз перебуває та що сталось з її квартирою у Москві

Російський продюсер Ілля Сагліані видав, де зараз за кордоном перебуває українська співачка Софія Ротару.

Продюсер в інтерв'ю російським ЗМП розповідає, що артистка нібито виїхала з України за кордон. Зокрема, Ротару перебралася жити до сина та невістки до Італії. Там вона раніше купила житло.

"З чуток Ротару зараз справді з сім'єю в Італії. Саме в Італії Ротару купила нерухомість для сім'ї. Нам розповіли, що у Ротару на даний момент вже й не один об'єкт нерухомості за кордоном", - заявив Сагліані.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Також, за його словами, у співачки є квартира у Москві, яка стоїть зачинена. Ротару нібито поки не може її продати, адже вивести кошти з РФ буде складно та й продавати квартиру нікому.

"Квартира у Москві стоїть закрита. Навряд чи хтось із колег артистки в Москві з правильною позицією зв'язуватиметься і допомагатиме їй з продажем житла. Продати його буде проблематично", - заявив продюсер.

Росіянин не надав жодних доказів, що Софія Ротару нині перебуває за кордоном. Однак, якщо подивитися місцерозташування її акаунта в Instagram, то дійсно видає Італію. До слова, раніше співачка Лайма Вайкуле говорила, що Ротару нині живе за кордоном у "безпечному місці".

Сторінка в Instagram Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару вперше за тривалий час показала, який вигляд має. Знаменитість опублікувала фото, на якому показалася у хустці.

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