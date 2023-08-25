Російський репер Noize MC у День Незалежності звернувся до фанів українською

Артист підтримав українців у важливий день.

Російський репвиконавець Noize MC зробив неочікувану публікацію до Дня Незалежності України.

На своїй сторінці в Instagram артист, якого в РФ визнали "іноагентом", привітав українців зі святом. Музикант опублікував у сторіз світлину з морозивом від українського бренду з патріотичним дизайном і написом: "My heart with Ukraine" ("Моє серце з Україною").

"Зі святом", - підписав фото Noize MC та додав до підпису синьо-жовтий прапор.

Noize MC / Фото: instagram.com/noizemc

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Noize MC покинув РФ і підтримав Україну. Від перших днів повномасштабного вторгнення разом із російською співачкою Монеточкою репер почав проводити в Європі благодійні концерти на підтримку українських біженців. Зараз виконавець також активно гастролює та збирає кошти для переселенців.

Окрім того, Noize MC випустив трек "Вуду" українською мовою, а також час від часу спілкується нею з підписниками у своїх соцмережах. У Росії за антивоєнну позицію музиканта визнали "іноземним агентом".

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