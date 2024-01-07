Російський репер показався з українками на Балі та заговорив українською

Російський репер Моргенштерн неочікувано засвітився в оточенні українських блогерок, учасниць проєкту "Холостяк-11" Адель Асанті та Христини Пустовар.

6 січня репер виступав на Балі, а блогерки, судячи з усього, наразі тимчасово там живуть.

На сторінці в Instagram Адель опублікувала відео, у якому показала, як годувала Моргенштерна борщем. А той, своєю чергою, заговорив українською:

"За такий український борщ гріх не подякувати. Лагідно українізуємо іноагента", - підписала Адель ролик з Моргенштерном.

Російський репер Моргенштерн показався з українками на Балі

До речі, раніше Моргенштерн півроку зустрічався з українською акторкою Лізою Василенко. Та наприкінці жовтня минулого року вони розійшлися. Тоді в одному з інтерв'ю репер зізнався, що Василенко була його "першим і божевільним" коханням.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни російський репер Моргенштерн підтримав Україну і засудив дії кремлівського диктатора Путіна. Артист також випустив трек "12" з антивоєнним закликом. Через свою позицію в РФ репера занесли в список "іноагентів". Втім, з часом Моргенштерн замовк і взагалі припинив говорити про російське вторгнення в Україну.

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