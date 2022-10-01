Російський репер вчинив самогубство після оголошення Путіним часткової мобілізації

Російський репер Іван Петунін, відомий під псевдонімом Walkie, вистрибнув з вікна багатоповерхівки, аби не їхати на війну.
Так, російський артист Іван Петунін, він же репер Walkie, від самого початку повномасштабної війни виступав проти вторгнення РФ до України.
Події останніх семи місяців він переживав дуже болісно, а коли президент Росії Путін оголосив часткову мобілізацію, Петунін на знак протесту вирішив вкоротити собі віку.
27-річний репер перед смертю записав відеозвернення. У ньому він наголосив, що не готовий вбивати за які б то не було ідеали. Іван зізнався, що не буде брати до рук автомат і йти вбивати. Водночас Петунін додав, що у нього є відстрочка від мобілізації, оскільки він лежав у психоневрологічному диспансері. Втім, казав репер, він впевнений, що згодом часткова мобілізація перетвориться на повну.
"Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що мене вже немає в живих. Мій друг Рома сам говорив: "Бути сильним духом - це означає, що в тебе є душа". І на свою душу гріх убивства я не можу брати і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали. Для мене вбити людину на війні або просто так - це те, чого зробити не можу. Я не маю права взяти в руки автомат і стріляти по людях. Так, у мене є відстрочка від мобілізації через те, що лежав у ПНД, але мені здається, що найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на мобілізацію повну. У мене є дві руки, дві ноги, вказівний палець, щоб натискати на курок, а автомат уже якийсь мені видадуть", - сказав артист.
Дівчина репера зазначила, що він вистрибнув з вікна багатоповерхівки у Краснодарі, де вони винаймали квартиру.
У 2016-му році Walkie записав трек разом з репером з України Артемом Лоїком. У передсмертному відео Петунін радить послухати цю пісню, у якій висловив свій протест вже тоді.
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