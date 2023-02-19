Російський шоумен Дмитро Нагієв відмовився вести премію в РФ: "Шиш вам, а не ярмарок меду в Лужниках"

Російський шоумен Дмитро Нагієв публічно відмовився вести музичну премію "Муз-ТВ" в РФ. Таку відповідь ведучий дав організаторам заходу після пропозиції, яка надійшла.

На сторінці в Instagram Нагієв запостив чорно-біле відео, у якому сказав, що цьогоріч у нього нема бажання вести розважальний російський захід. Своє рішення шоумен пояснив тим, що наразі нема кого нагороджувати в росії.

"Дякую за пропозицію цього року провести церемонію нагородження. Дякую за довіру. Певно, цього разу - ні. Але настане час, і ми обов'язково попрацюємо і нагородимо дійсно найкращих музикантів. А поки, як казав мій дід: "Шиш вам, а не ярмарок меду в Лужниках", - сказав у відео Нагієв.

Це єдине, що сказав ведучий. Втім, фани розцінили це відео так, що Нагієв не хоче брати участь у "бенкеті у чуму". Окрім того, шоумен прозоро натякнув, що у росії не залишилося нормальних артистів, всі, хто гідний премії – виїхали з країни через антивоєнну позицію.

Зазначимо, що Дмитро Нагієв після початку повномасштабної війни відкрито не висловлювався на підтримку України, однак й криваву політику путіна не підтримав. Разом з тим у фотоблогу ведучий залишив пост, датований березнем 2022 року. " До побачення. Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, незважаючи на терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід, перед причастям: Що ж я старий накоїв?".

Відео Нагієв супроводив піснею Бориса Гребенщикова "Поезд в огне". До речі, лідер гурту "Акваріум" від початку повномасштабної війни висловився проти російського вторгнення до України.

Нагадаємо, тиждень тому легендарну російську акторку Лію Ахеджакову звільнили з московського театру "Современник", де вона пропрацювала 50 років. Зірку позбавили роботи через її антивоєнні висловлювання та підтримку України.

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