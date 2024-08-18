Російський шоумен розкрив справжню причину виїзду Галкіна і Пугачової з Росії

Також він зізнався, у чому саме зіркове подружжя стало для нього прикладом.

Російський шоумен Рустам Солнцев розкрив справжню причину виїзду гумориста Максима Галкіна та співачки Алли Пугачової з Росії за кордон.

За словами Солнцева, не останню роль у цьому зіграв саме комік. Шоумен в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що хоч Галкін і працював на федеральних телеканалах, розважав росіян, однак першою чергою він – волелюбна людина. Тож, коли гуморист побачив, як РФ вторгалася на територію України, а у власній країні почала притискати свободу в великих масштабах, то взяв дружину і дітей та вивіз їх за кордон.

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"У нього настільки кришталеві й сміливі почуття, попри те, що він базувався на "Першому каналі", з'являвся у "Вогниках" на всіх цих каналах, піднімав здравицю і всі ці келихи на Новий рік, і все інше. Ні! Ця людина була наповнена свободою, як повітрям. І коли цю свободу почали відкачувати вже у промислових масштабах, то дії Макс, його від'їзд із сім'єю, дружиною і дітьми – він був неминучим", - прокоментував шоумен.

Рустам Солнцев також зазначив, що як би тільки російські пропагандисти не поливали Максима Галкіна брудом, це їм нічого не дасть. За словами шоумена, гуморист обрав безпеку родини та бути чесним перед своєю совістю, адже не зміг би відмовчуватися про злочини Росії.

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Всі ці пропагандистські вис*ри на його адресу: "Ах, Макс, профукав ти своє щастя"... Це все було в порожню. Вони могли хоч падати, хоч звиватися. Даремно! Перед ними була вже цілком собі сформована людина – дуже крутий, волелюбний, талановитий артист. Насамперед – людина, батько, чоловік", - пояснив шоумен.

Рустам Солнцев говорить, що Пугачова та Галкін стали для нього прикладом. Він зрозумів, якщо зіркове подружжя виїхало з РФ, то робити в країні-агресорці вже нічого. На думку шоумена, артисти показали, як треба правильно чинити й такій ситуації. Тож, коли Солнцев стикається з нападками z-"патріотів", то знає, як їх поставити на місце.

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Кожного разу, коли якась сволота пролазить до мене в чат і починає розповідати, що я зробив найбільшу помилку у своєму житті (виїхав з Росії та засудив війну - прим. ред.), я говорю на це тільки одне: "Слухай, Пугачова поїхала. Ну хто я такий, щоб сумніватися в цій дії, якщо колись поїхала Пугачова з Галкіним? Тобто вищої планки вже не буває, після них, як кажуть, тільки мама". Вони показали, як правильно було повестися тієї миті", - додав Солнцев.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін просто під час свого концерту зіткнувся з російським z-"патріотом". Гуморист знайшов, що йому відповісти і як влучно поставити на місце.

Максим Галкін на своєму концерті "послав" відомого пропагандиста за російським кораблем

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