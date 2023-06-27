Російський співак демонстративно спалив свій паспорт та попросився приїхати до Києва

Виконавець заявляє, що виступає проти влади РФ та хоче підтримувати Україну.

Російський епатажний співак Едуард Шарлот, сценічне ім'я якого Шарлот, демонстративно спалив свій паспорт та попросив дозволити йому в'їзд до Києва.

Це дійство артист зробив на відео, яке опублікував в Instagram. Шарлот тримав у руках свій паспорт громадянина Росії, дістав запальничку та спалив документ.

Едуард Шарлот / Фото: скриншот з відео

Співак зазначив, що виступає проти влади-країни агресорки та не підтримує розв'язану війну проти України. Натомість він просить дозволити йому приїхати до Києва, аби допомагати та підтримувати українців.

Едуард Шарлот / Фото: скриншот з відео

"Останні три роки активно протидію політиці держави стосовно війни проти Києва. Бажаю потрапити до столиці України, підтримувати людей виступами, концертами та іншою допомогою. Вважаю за потрібне бути в скрутну хвилину з тими, кого утискають. Я більше не громадян злочинної Росії. Територіально перебуваю в іншій країні. Обираю тих, хто за мир "братського народу". Будь ласка, організуйте шлях, наприклад, через офіційне запрошення", - сказав на відео виконавець.

Едуард Шарлот / Фото: скриншот з відео

Тим часом російські пропагандисти пишуть, що на Шарлота поскаржилися в правоохоронні органи. Наразі проводиться перевірка артиста.

Зазначимо, Шарлот – російський співак та композитор. Він відомий епатажними витівками. Зокрема, аби привернути до себе увагу, він неодноразово повідомляв про свою "смерть" у соцмережах.

Нагадаємо, тим часом американський гурт OneRepublic планує після завершення війни приїхати з концертами до Росії. Таку скандальну заяву зробив соліст колективу Раян Теддер та назвав росіян "чудовими людьми".

Читайте також: