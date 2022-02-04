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Російський телеведучий Невзоров похвалив Данилка за пісню "Батько наш Бандера"

Російський телеведучий Невзоров похвалив Данилка за пісню "Батько наш Бандера"

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Російський телеведучий Невзоров похвалив Данилка за пісню "Батько наш Бандера"

Фонтанка.ру

Журналіст порівняв виступ Сердючки з давнім способом крадіїв на ринках.

Відомий російський телеведучий Олександр Невзоров відреагував на скандал у РФ щодо виконання Андрієм Данилком "Батько наш Бандера" під час концерту.

Нагадаємо, що після цього російські пропагандисти та ексватажок бойовиків на Донбасі стали закликати зробити Данилка персоною нон-грата в Росії. А пропагандист Володимир Соловйов заявив, що таких, як Сердючка треба "гнати з Росії".

Зі свого боку, журналіст, який неодноразово заявляв про свою проукраїнську позицію та критикував політику Путіна, висловив захоплення дією Данилка. Також Невзоров покепкував з реакції обурених росіян. Відповідне відео з'явилося на сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.

Телеведучий порівняв виступ Данилка з давнім способом крадіїв на ринках відволікати увагу продавців. Так, він розповів, що шахраї вивертали червоний перець, одягали на палку та вводили його віслюкам під хвіст. У той час, поки шокована тварина бігала і ламала прилавки, грабіжники тишком забирали все.

"Таку майстерність поводження з перцем продемонстрував артист Данилко, так звана Вєрка Сердючка, яка взяла і раптом, без оголошення заспівала українську народну, дуже красиву пісню "Батько наш Бандера". Як багато в Росії дуп, в які цей перець ввійшов на всю довжину. Як вони все руйнують, як вони вимагають залучити, вимагають законності. Уже долучився профільний комітет держдуми", – поділився Невзоров.

Це відео Данилко опублікував зі смайликами, які демонструють оплески, а  Невзоров у коментарях написав: "Знаю толк у зухвалості, захоплений вашою витівкою".

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