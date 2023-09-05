Скандального відомого російського актора Олексія Паніна в Естонії затримали поліцейські.

Повідомляється, що артист у Таллінні посеред ночі влаштував п'яний дебош. Панін нібито перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він нібито ломився у двері незнайомих людей, думаючи, що то готель, де він зупинився.

Зокрема, у Мережі з'явилося відео, як скандального актора у кайданках ведуть під руки естонські поліцейські. Тим часом сам Панін щось незрозуміло говорив їм. Артиста нібито відвезли до поліцейського відділку, а звідти вже до витверезника.

Актора Олексія Паніна затримали поліцейські Естонії

Російські пропагандисти активно почали писати, що скандальному акторові загрожує депортація до РФ, де на нього чекає ув'язнення до п'яти років.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Панін злив інтимну переписку з путіністом Філіпом Кіркоровим. Зокрема, раніше актор говорив, що у нього був секс з одіозним виконавцем. Листування Панін показав, як доказ своїх слів.

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