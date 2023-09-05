Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російського актора Олексія Паніна в Естонії затримали поліцейські

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
40
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російського актора Олексія Паніна в Естонії затримали поліцейські

Олексій Панін

Артистові загрожує депортація до РФ.

Скандального відомого російського актора Олексія Паніна в Естонії затримали поліцейські.

Повідомляється, що артист у Таллінні посеред ночі влаштував п'яний дебош. Панін нібито перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він нібито ломився у двері незнайомих людей, думаючи, що то готель, де він зупинився.

Зокрема, у Мережі з'явилося відео, як скандального актора у кайданках ведуть під руки естонські поліцейські. Тим часом сам Панін щось незрозуміло говорив їм. Артиста нібито відвезли до поліцейського відділку, а звідти вже до витверезника.

Актора Олексія Паніна затримали поліцейські Естонії

Актора Олексія Паніна затримали поліцейські Естонії

Російські пропагандисти активно почали писати, що скандальному акторові загрожує депортація до РФ, де на нього чекає ув'язнення до п'яти років.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Панін злив інтимну переписку з путіністом Філіпом Кіркоровим. Зокрема, раніше актор говорив, що у нього був секс з одіозним виконавцем. Листування Панін показав, як доказ своїх слів.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
40
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація