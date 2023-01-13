Російського актора Смольянінова, готового воювати за Україну, визнали "іноагентом" у РФ

Російського актора Артура Смольянінова, який виступив проти війни в Україні, визнали "іноземним агентом" у РФ.

За активну антивоєнну позицію російський мін'юст додав актора до "чорного списку. Разом зі Смольяніновим до переліку "іноагентів" потрапили український журналіст Олександр Шелест, російський музичний критик Атремій Троіцький, а також ще кілька осіб.

Кремлівських пропагандистів розлютила заява актора про те, що він готовий воювати на боці України, якщо виникне така необхідність.

Після заяви Смольянінова путіністи закликали владу позбавити його російського громадянства, а також запропонували відкрити проти актора кримінальне провадження.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Артур Смольянінов розкритикував дії російської влади, а також висловився про росіян, які підтримують війну.

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