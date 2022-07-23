Російську акторку Тетяну Лазарєву оголосили іноагенткою в РФ: "Стала частиною пристойних людей"

Так, Тетяну Лазарєву, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ до України підтримувала українців та відкрито виступала проти російської агресії, назвали іноагенткою в РФ.

Артистка не змусила довго чекати на свою реакцію. У Instagram Лазарєва, яка перебуває у Європі, запостила відео, на якому щиро усміхається. Акторка зазначила, що вона й раніше товаришувала з адекватними та пристойними людьми, але тепер ще й стала їхньою частиною:

"Сьогодні російська держава зробила мені друге свято. Тепер мене всі вітають з тим, що я іноагент. Що з цим робити, я не знаю. Чи змінилося у мене щось всередині - ні. Але тепер, звичайно, я вважаю, що... Я й раніше товаришувала з пристойними людьми, а тепер я стала їхньою частиною. Привіт, привіт - я ваш іноагент", - каже у відео Лазарєва.

Окрім того вона наголосила, що як і раніше вважає тих, хто біля влади у Росії "агентами пекла, агресорами та фашистами":

"Тим, хто думає, що людей можна таврувати, як худобу. Не вийде, панове погані! Ви можете називати мене, як хочете, це ваше право. Але моє право називати тих, хто зараз при владі в Росії – агентами пекла, агресорами та фашистами. Моя правда завжди зі мною і вона переможе", - наголосила Лазарєва.

Нагадаємо, що за тиждень до війни Тетяна Лазарєва прилетіла до України, де мала зніматися у шоу "Ліга сміху" як тренерка. Артистка відтоді до Росії не поверталася. Лазарєва активно підтримує українців та відверто у соцмережах критикує російську владу та її агресивні дії по відношенню до України.

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