Російську акторку Тетяну Лазарєву оголосили іноагенткою в РФ: "Стала частиною пристойних людей"

Відома російська акторка та гумористка Тетяна Лазарєва стала іноагенткою у Росії за те, що критикує російську владу та підтримує український народ.
Так, Тетяну Лазарєву, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ до України підтримувала українців та відкрито виступала проти російської агресії, назвали іноагенткою в РФ.
Артистка не змусила довго чекати на свою реакцію. У Instagram Лазарєва, яка перебуває у Європі, запостила відео, на якому щиро усміхається. Акторка зазначила, що вона й раніше товаришувала з адекватними та пристойними людьми, але тепер ще й стала їхньою частиною:
"Сьогодні російська держава зробила мені друге свято. Тепер мене всі вітають з тим, що я іноагент. Що з цим робити, я не знаю. Чи змінилося у мене щось всередині - ні. Але тепер, звичайно, я вважаю, що... Я й раніше товаришувала з пристойними людьми, а тепер я стала їхньою частиною. Привіт, привіт - я ваш іноагент", - каже у відео Лазарєва.
Окрім того вона наголосила, що як і раніше вважає тих, хто біля влади у Росії "агентами пекла, агресорами та фашистами":
"Тим, хто думає, що людей можна таврувати, як худобу. Не вийде, панове погані! Ви можете називати мене, як хочете, це ваше право. Але моє право називати тих, хто зараз при владі в Росії – агентами пекла, агресорами та фашистами. Моя правда завжди зі мною і вона переможе", - наголосила Лазарєва.
Нагадаємо, що за тиждень до війни Тетяна Лазарєва прилетіла до України, де мала зніматися у шоу "Ліга сміху" як тренерка. Артистка відтоді до Росії не поверталася. Лазарєва активно підтримує українців та відверто у соцмережах критикує російську владу та її агресивні дії по відношенню до України.
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