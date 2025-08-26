Російський актор із "Гри престолів" поплатився за підігрування пропаганді РФ

Юрій Колокольніков / © Associated Press

Реклама

Російський актор Юрій Колокольніков, який знімався в серіалі "Гра престолів", поплатився за підігрування пропаганді РФ.

Мінкульт вніс одіозного артиста до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення було ухвалене 20 серпня на підставі звернення СБУ, а остаточно до "чорного списку" актор потрапив вже 21 серпня.

До слова, Юрія Колокольнікова визнали таким, що створює загрозу нацбезпеці України, через його підігрування пропагандистам. Зокрема, він працює на одному з російських телеканалів, який популяризує кремлівську пропаганду. Окрім того, Колокольніков не цурається зніматися в пропагандистських фільмах, що фінансуються з бюджету РФ.

Реклама

Юрій Колокольніков / © Associated Press

Зазначимо, Юрій Колокольніков – російський режисер, продюсер та актор. Окрім РФ, він ще також працював у Голлівуді. Він знявся в серіалі "Гра престолів", фільмах "Тілоохоронець кілера", "Хантер-Кіллер", "Шестеро поза законом", "Тенет" та інших. Юрій Колокольніков не робив публічних коментарів щодо повномасштабної війни в Україні. Тим не менш, він залишається в Росії, де не цурається підігрувати пропаганді.

Нагадаємо, нещодавно скандальний американський режисер Вуді Аллен обурив своїм виступом перед росіянами. У МЗС України назвали цей вчинок ганьбою, адже через дії російських окупантів гинуть українські кінодіячі. Вуді Аллен вже виправдався за свій вчинок.