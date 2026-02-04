ТСН у соціальних мережах

Гламур
151
2 хв

Російський дрон розніс квартиру Олексія Гончаренка в Києві: продюсер показав чорну вирву в спальні

На щастя, родини зірки в момент "прильоту" не було вдома.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Продюсер Олексій Гончаренко

Продюсер Олексій Гончаренко / © facebook.com/oleksij.goncarenko

У ніч на 3 лютого Росія знову вдарила по Києву, перетворивши мирні оселі на руїни. Під час масованої атаки ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, де мешкає український продюсер Олексій Гончаренко. Його квартира зазнала нищівних руйнувань.

Про трагедію Гончаренко повідомив у Facebook, показавши відео зсередини знищеного житла. За його словами, у момент удару вдома нікого не було — це і врятувало життя йому та його близьким. На кадрах видно моторошні наслідки атаки: одна зі стін повністю зруйнована, стеля й підлога серйозно пошкоджені, кімната вигоріла до тла. Меблі та особисті речі перетворилися на купу обвуглених уламків.

«Ефект „Герань“. Була спальня — і її більше немає. Росія „подарувала“ нам відкриту терасу з морозним повітрям і видом на згарище. Могли навіть не прокинутися. На щастя, квартира була порожня. Усі живі», — написав продюсер.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні, застосувавши сотні дронів і ракети. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 450 повітряних цілей, зокрема 38 ракет і 412 безпілотників.

Київ і область стали одними з головних цілей цього удару. Після чергового злочину РФ серйозні руйнування зафіксували одразу в декількох районах столиці. Велика кількість житлових будинків залишилися без тепла — посеред зими, посеред війни, яку Росія продовжує вести проти мирного населення.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Анна Тульєва опинилася в епіцентрі вибуху під час нічної атаки. Вона показала наслідки удару окупантів.

