Гламур

Гламур
3183
1 хв

Російський співак-путініст у Казахстані поплатився за висміювання синьо-жовтих кольорів

Виконавець жорстко висловився про синьо-жовті кольори, але не врахував один момент.

Валерія Сулима
Співак Akmal'

Російський співак-путініст Акмаль Ходжаниязов, відомий під сценічним ім'ям Akmal', поплатився за висміювання синьо-жовтих кольорів.

Так, скандальний виконавець нещодавно відіграв концерт у місті Петропавловськ у Казахстані. Одна з прихильниць вирішила подарувати йому подарунок. Презент вона помістила до пакета, який був у синьо-жовтих кольорах. Співак подарунок прийняв. Водночас пакет він повернув з проханням його потім спалити, мовляв, кольори йому не до вподоби.

“Пакет цей потім спаліть, кольори мені не подобаються”, — видав зі сцени Акмаль.

А треба знати кольори прапора країни, в якій виступаєш

А треба знати кольори прапора країни, в якій виступаєш

Судячи з того, що Akmal' підтримує війну, то кольори у нього асоціювалися з українським прапором. Але виконавець не врахував один момент. Річ у тім, що у прапора Казахстану такі ж кольори. Звісно, на такі висловлювання казахи відреагували негативно та сприйняли це як образу національних символів, тож майбутні концерти скандального співака почали бойкотувати. Зрештою, його виступи в Усть-Каменогорську та Павлограді скасували.

Зазначимо, Akmal' відкрито підтримує загарбницьку політику кремлівського диктатора Путіна, розв'язану Росією війну в Україні та злочинні дії окупантів.

Нагадаємо, уродженка Києва Таїсія Повлій теж активно підтримує російське вторгнення на українські землі. Нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч жорстко розніс зрадницю, яка видала чергову порцію пропаганди.

3183
