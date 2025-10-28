- Дата публікації
Російський співак-путініст у Казахстані поплатився за висміювання синьо-жовтих кольорів
Виконавець жорстко висловився про синьо-жовті кольори, але не врахував один момент.
Російський співак-путініст Акмаль Ходжаниязов, відомий під сценічним ім'ям Akmal', поплатився за висміювання синьо-жовтих кольорів.
Так, скандальний виконавець нещодавно відіграв концерт у місті Петропавловськ у Казахстані. Одна з прихильниць вирішила подарувати йому подарунок. Презент вона помістила до пакета, який був у синьо-жовтих кольорах. Співак подарунок прийняв. Водночас пакет він повернув з проханням його потім спалити, мовляв, кольори йому не до вподоби.
“Пакет цей потім спаліть, кольори мені не подобаються”, — видав зі сцени Акмаль.
Судячи з того, що Akmal' підтримує війну, то кольори у нього асоціювалися з українським прапором. Але виконавець не врахував один момент. Річ у тім, що у прапора Казахстану такі ж кольори. Звісно, на такі висловлювання казахи відреагували негативно та сприйняли це як образу національних символів, тож майбутні концерти скандального співака почали бойкотувати. Зрештою, його виступи в Усть-Каменогорську та Павлограді скасували.
Зазначимо, Akmal' відкрито підтримує загарбницьку політику кремлівського диктатора Путіна, розв'язану Росією війну в Україні та злочинні дії окупантів.
