Співак Akmal'

Російський співак-путініст Акмаль Ходжаниязов, відомий під сценічним ім'ям Akmal', поплатився за висміювання синьо-жовтих кольорів.

Так, скандальний виконавець нещодавно відіграв концерт у місті Петропавловськ у Казахстані. Одна з прихильниць вирішила подарувати йому подарунок. Презент вона помістила до пакета, який був у синьо-жовтих кольорах. Співак подарунок прийняв. Водночас пакет він повернув з проханням його потім спалити, мовляв, кольори йому не до вподоби.

“Пакет цей потім спаліть, кольори мені не подобаються”, — видав зі сцени Акмаль.

А треба знати кольори прапора країни, в якій виступаєш

Судячи з того, що Akmal' підтримує війну, то кольори у нього асоціювалися з українським прапором. Але виконавець не врахував один момент. Річ у тім, що у прапора Казахстану такі ж кольори. Звісно, на такі висловлювання казахи відреагували негативно та сприйняли це як образу національних символів, тож майбутні концерти скандального співака почали бойкотувати. Зрештою, його виступи в Усть-Каменогорську та Павлограді скасували.

Зазначимо, Akmal' відкрито підтримує загарбницьку політику кремлівського диктатора Путіна, розв'язану Росією війну в Україні та злочинні дії окупантів.

Нагадаємо, уродженка Києва Таїсія Повлій теж активно підтримує російське вторгнення на українські землі. Нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч жорстко розніс зрадницю, яка видала чергову порцію пропаганди.