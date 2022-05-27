Росію офіційно виключили з Європейської мовної спілки

Сергій Лазарєв представляв РФ на "Євробаченні" 2016 року / Фото: Getty Images

Європейська мовна спілка офіційно оголосила, що виключила Росію зі свого складу.

Так, з офіційного сайту об'єднання зі списку зникли "Первый канал" та ВДТРК, які щороку почергово транслювали конкурс "Євробачення" у Росії.

Зазначимо, що Росія була членом Європейської мовної спілки від 1993 року.

Як відомо, у лютому цього року Європейська мовна спілка, проконсультувавшись з членами, прийняла рішення відсторонити Росію від "Євробачення-2022". EBU оголосив, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі через вторгнення та введення військових дій в Україні.

Нагадаємо, що цього року на конкурсі "Євробачення-2022" беззаперечну перемогу для України виборов гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Нашим учасникам журі конкурсу поставило 192 бали, а глядачі віддали найвищий бал – 439. У сумі Kalush Orchestra отримали 631 бал.

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