"Рота закрила й пий воду": вдова Білоножка розкрила три правила краси і чи робила пластику у 69 років

Світлана Білоножко / © facebook.com/svitlana.bilonozko

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Народна артистка України Світлана Білоножко, вдова співака Віталія Білоножка, назвала свої головні секрети краси.

На проєкті «Наодинці з Гламуром» 69-річна зірка поділилася, що вважає своїм обов’язком доглядати за собою. Зокрема, вона звертається до косметологів і не приховує, що робить апаратні процедури. Водночас чутки про пластику Світлана спростовує.

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«Жінка має за собою доглядати, знати слабкі сторони й мати косметолога, до якого можна прийти не просто за масочками, а щоб він був професіоналом. Шкіру треба підживлювати. Є цілий набір всілякого різного без пластичних операцій. Потім масаж обличчя. Але треба теж знайти правильного майстра, щоб він не розтягнув шкіру, а правильно все робив», — ділиться Білоножко у розмові з Анною Севастьяновою.

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Світлана Білоножко / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Крім того, свого часу зірці пропонували схуднення за допомогою популярних уколів, але зараз вона відмовляється йти на такі кроки. Натомість, за словами Світлани, вона дбає про свій режим харчування та сну, зберігає дисципліну, аби ще довго залишатися молодою.

«Мені пропонували (рекламу уколів для схуднення — прим. ред.), але я сказала, що у мене поки проблем немає. Якщо я раптом стану, як бочечка, то лише тоді, може, й погоджуся. Я харчуюся двічі на день. Якщо вдома — з 10 до 11 у мене хороший сніданок і потім з 5 до 6 вечора. Жодних перекусів. Рота закрила й пий воду. Потім треба спати. Намагаюсь лягати до 23:00», — зізналася співачка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

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