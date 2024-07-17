Ротару пригадала останній концерт Ніни Матвієнко: "Після цього дізналась, що в неї страшна хвороба"

Українська співачка Ауріка Ротару розповіла про останній концерт народної артистки України Ніни Матвієнко, якої не стало минулого року.

Артисткам поталанило разом попрацювати. Протягом року вони їздили Україною та давали благодійні концерти. Як пригадала Ауріка Ротару, останній виступ Ніни Матвієнко відбувся у Львові 2 серпня минулого року. Там вони виступали для маріупольців. Тоді Ніна Митрофанівна відверто зізналась, що почувається зле. Після концерту артистки поїхали до Києва, де Матвієнко вже дізналась про свою страшну хворобу.

Ніна Матвієнко з іншими артистами давала благодійні концерти / Фото: скриншот з відео

"Так сталося, що останній концерт Ніни Митрофанівни був у Львові. Це було 2 серпня. Пам'ятаю, як ми зранку вийшли з Ніною біля готелю до кав'ярні попити каву, і вона мені розповіла, що не дуже добре почувається. Увечері ми відпрацювали концерт, а другого дня поїхали до Києва, і після цього Ніна Матвієнко дізналася, що в неї така хвороба страшна", - розповіла Ауріка Ротару в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Співачка дуже тепло згадує Ніну Матвієнко. Вона говорить, що артистка була щирою та відкритою людиною, яка завжди відгукувалась та подавала руку допомоги. Окрім того, Ніна Митрофанівна закликала любити та берегти Україну.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/8.23.88

"Вона була дуже щирою, відкритою людиною. Вона завжди допомагала всім, хто до неї звертався. Вона нікому не відмовляла. І вона дуже-дуже любила Україну. Вона постійно нам казала: "Любіть Україну, бережіть Україну". Це велика співачка, її голос буде жити вічно. Вона – наша душа України", - додала співачка.

Зазначимо, Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня 2023 року. 75-річної артистки не стало через тяжку хворобу – онкологію. Ніну Митрофанівну поховали в Києві на Звіринецькому кладовищі.

Нагадаємо, нещодавно Ауріка Ротару висловилася про сина своєї сестри Софії Ротару. Також співачка відповіла, як ставиться до ухилянтів.

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