Ротару відмовилась від великих гонорарів і не виступає під час війни: її експродюсер розкрив причини

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Реклама

Українська легендарна співачка Софія Ротару тривалий час не з’являється на сцені та не тішить шанувальників новими виступами.

Причини такого рішення нещодавно прокоментував її колишній продюсер у коментарі росЗМІ. За словами експродюсера артистки, одіозного росіянина Сергія Лаврова, попри великий попит, Ротару категорично відмовляється від концертної діяльності. Він стверджує, що буцімто співачці регулярно надходять пропозиції зі значними гонорарами, однак вона їх відхиляє. І все через чітку проукраїнську позицію.

«Надходить дуже багато пропозицій — ви навіть не уявляєте, скільки. Телефонують, пропонують великі гроші. Люди кличуть виступити на заходах. Але вона не хоче, на жаль, зовсім не хоче. Нещодавно пропонували 200 тисяч євро за п’ять пісень — це мав бути виступ у Дубаї. Вона відмовилася. Каже: „Поки тривають бойові дії, не час для концертів“», — розповідає Лавров.

Реклама

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Натомість раніше сестра артистки, співачка Ауріка Ротару, розповідала, що нині 78-річна виконавиця перебуває в Україні. За її словами, зірка веде більш закритий спосіб життя, дбає про господарство та регулярно допомагає українському війську.

Також Ауріка підтверджувала, що відмова від виступів — свідоме рішення самої Ротару на період повномасштабної війни. Водночас у родині не виключають, що легендарна артистка може повернутися на сцену після перемоги України.

Новини партнерів