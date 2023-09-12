Ровінська зізналась, як реагує на скандальні висловлювання Сніжани Єгорової та чи спілкується з нею

Також ведуча зізналась, як у США боролася з депресією, та розповіла про спілкування з рідними братами та сестрами.

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська від початку повномасштабної війни живе у Нью-Йорку, США.

У програмі ЖВЛ знаменитість відверто зізналась, що переїзд дався їй нелегко. Стасі не хотілося покидати свій дім і пристосовуватися до нових умов. Це далося взнаки. Хоч Ровінська й розуміла, що дбала про безпеку трьох дітей, утім через переїзд до США у неї почалась депресія. Врешті стан ведучої погіршувався, тож вона пішла до лікаря. Щоб вийти з депресивного стану Стасі довелося пити ліки.

Стася Ровінська з родиною / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Мені хотілося просто спати, не вставати з ліжка, ридати, отак накритися і ридати, ридати, ридати. Я набрала 10 кілограмів, у мене дуже пригнічений стан був. Я зривалась на чоловікові. Я пішла до лікаря, і він каже, пробач, але вже не можна без ліків. І я пила ці ліки сім місяців. І в якийсь момент ти така, о, я знову у своєму тілі, добре", - поділилася Стася.

Нині Ровінська вже адаптувалася до життя у США. Утім, на знаменитість часом навіюють смуток скандальні висловлювання її мами, ведучої Сніжани Єгорової, яка палко підтримує політику путіна та не вірить своїм дітям. Як зізналась Стася, вона намагається не звертати на це увагу. Щоправда, Ровінську обурює, коли її скандальна мама у публічному просторі маніпулює нею та її дітьми.

Стася Ровінська та Сніжана Єгорова

"Я не реагую, якщо чесно. У мене немає з нею жодного спілкування. Мені не цікаво навіть, що в неї відбувається. Мені просто неприємно, коли вона починає втягувати мене. Востаннє, що я десь побачила, якийсь був допис, де фотографії зі мною, і що мене намагаються залякати і моїх дітей", - відверто зізналась Стася.

За ким дійсно сумує Ровінська, так це за братами та сестрами. Щоправда, ведуча зізналась, що змогла зустрітися з 12-річним Іваном, який приїжджав до неї влітку до США.

"Він трішки ожив за цей час. Я рада, що була можливість трішки йому розвіятися, відпочити, англійську трішки повчити", - поділилася Стася.

Окрім того, ведуча нещодавно зустрілася з рідною сестрою Сашою, з якою не бачилася тривалих шість років. Хоч вони обидві нині мешкають у США, однак у різних містах. Літати одна до одної далеко та й дорого. Та нарешті рідним людям поталанило зустрітися.

Стася Ровінська з рідною сестрою / Фото: instagram.com/sia_rovinska

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