ROXOLANA переспівала легендарну пісню Скрябіна та зняла в кліпі переселенців і медиків

Українська співачка ROXOLANA переспівала знамениту пісню "Люди як кораблі", записану Кузьмою та гуртом "Скрябін" 16 років тому.

Крім релізу нової сучасної версії, ROXOLANA записала пісню в оркестровому аранжуванні.

"Ця пісня - одна з моїх найулюбленіших і заспівати її було моєю давньою мрією. Тому я надзвичайно вдячна представникам Кузьми, які надали нам дозвіл на виконання його пісні. Ми одразу включили її у свої виступи перед військовими і побачили, наскільки по різному вони сприймають слова Андрія Кузьменка. Саме після цих виступів я зрозуміла, що кожна історія може бути розказана за допомогою різних фарб і відтінків і вирішила представити її у двох варіантах - новому сучасному прочитанні і більш класичному форматі, записаному під акомпанемент оркестру. Кожен слухач зможе вибрати своє звучання відповідно до свого настрою і внутрішнього стану", – поділилася виконавиця.

У відео до пісні режисер Руслан Махов зняв не професійних акторів, а волонтерів, медиків, переселенців з окупованих територій: "Знімаючи цей кліп, ми хотіли показати обличчя українців, які зараз працюють у волонтерських штабах, лікують поранених, допомагають переселенцям, які захищають, допомагають, підтримують одне одного".

Також ROXOLANA запрем’єрила новинку у студії "Сніданку з 1+1".

Артистка поділилася, що цей кавер попросив випустити загиблий після трагедії у Вінниці звукорежисер Женя Коваленко.

"Він мені сказав: "Роксі, мені з першого разу сподобалось. І я так прошу, будь ласка, випусти її". Потім ми з колегами зідзвонились вже після Вінниці та пригадали цю історію. І подумали: якщо він так хотів, щоб вона вийшла, ми маємо випустити, вагання відійшли на другий план. Я думаю, що він буде дуже щасливим", - прокоментувала ROXOLANA.

“Люди як кораблі” – Прем'єра пісні від ROXOLANA. Ексклюзив у Сніданку!

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Нагадаємо, Оля Цибульська зізналась, скільки коштів вдалося зібрати на її благодійному концерті. Під час заходу збирали гроші на реанімобілі.

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