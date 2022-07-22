ROXOLANA після ракетного обстрілу її команди у Вінниці представила пісню "Не бійся"

21 липня, через тиждень після ракетного обстрілу у Вінниці, співачка і сонграйтерка ROXOLANA випустила пісню, в якій закликала українців не боятися і вірити в перемогу України.

Пісню "Не бійся" ROXOLANA написала у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але тоді так і не наважилась її випустити.

За словами співачки, їй здавалось, що у такі важкі часи люди потребують більш підбадьорливих і життєрадісних композицій. Але ракетний обстріл Вінниці змінив її ставлення до власної пісні.

"14 липня наша команда планувала виступити у Вінниці, але російські ракети влучили по центру міста і забрали життя кількох десятків людей, серед яких був чудовий хлопець Женя Коваленко, помічник нашого звукорежисера, який об'їздив із нами пів України в благодійному турі "Тримайся", - розповідає ROXOLANA.

ROXOLANA

Артистка зазначила, що наразі всі свої концерти вона скасувала, адже частина її команди ще потребує лікування, втім вони не зупиняються.

"Пісня "Не бійся" саме про це. Я дописала її і все-таки зважилась представити, адже ми маємо вірити в себе, в Україну і в нашу перемогу попри все. Кожного дня ми втрачаємо рідних, близьких, друзів і побратимів. В такі моменти хочеться опустити руки і зупинитись. Зізнаюсь, так було і в нас у перші дні після теракту у Вінниці. Ми не розуміли, як зможемо далі продовжувати робити свою справу. Але це саме те, чого домагається Росія, коли випускає свої ракети. Щоб ми всі боялися. В такі моменти потрібно пам'ятати, що ми не самотні. Не потрібно боятися. Ми всі разом, піднімаємося, беремо волю в кулак і йдемо до перемоги", - зазначила співачка.

Лірик-відео до пісні авторка створила сама. В його останніх кадрах можна побачити імена українців, які загинули внаслідок ракетних ударів, нанесених росіянами по Вінниці 14 липня 2022.

Обкладинкою до треку стало фото, яке зробив звукорежисер туру "Тримайся" Андрій Єреденко у зруйнованому Будинку офіцерів в день теракту.

Нагадаємо, 6 липня ROXOLANA вирушила у благодійний тур "Тримайся", весь прибуток від якого мав бути переданий ЗСУ. Співачка виступила у семи з одинадцяти запланованих міст, серед яких були Івано-Франківськ, Львів, Трускавець, Мукачево, Рівне, Стрий і Старокостянтинів.

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