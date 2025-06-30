Roxolana зізналася, як їй живеться з "клеймом" невістки Бойка і порівняла пліткарів з "терористами"

Roxolana / © instagram.com/roxolanas

Реклама

Українська співачка Roxolana, справжнє ім’я якої Роксолана Сирота, прокоментувала чутки довкола себе і розповіла про виступ на ювілеї легендарного поета Юрія Рибчинського.

Співачка зізнається, що вже звикла до того, що навколо її імені розповсюджується багато недостовірної інформації. Але реагувати на неї вона не збирається. Ба більше, артистка навіть не підписана, зокрема, на Telegram-канал блогера Богдана Беспалова, де часто з’являються публікації про неї. Нагадаємо, журналіст неодноразово стверджував, що кар’єру Roxolana фінансує родина проросійського політика Юрія Бойка з партії ОПЗЖ, бо співачка начебто має стосунки з його сином.

«Я знаю, що вони точно брешуть. І я прекрасно розумію, коли це доходить до моїх колег, друзів чи до мене, де істина і де правда. Тому в мене концепція не тільки стосовно нього, але й інших публічних людей, які намагається хайпанути, це — не реагувати. І вести себе з ними, як з терористами, тобто ніяких переговорів. Бо людина цим живиться, це її хліб, і вона хоче хайпанути. А кожному артисту важливіше зберегти свою енергію», — розповіла співачка Roxolana ТСН.ua за лаштунками концерту YouTube-шоу «Музрум».

Реклама

Cпівачка Roxolana взяла участь у концерті YouTube-шоу «Музрум»

Також ми не могли не запитати співачку, як їй взагалі живеться з «клеймом», що з її іменем постійно фігурує прізвище одіозного політика. Нагадаємо, українську співачку Roxolana у ЗМІ часто називають невісткою колишнього співголови забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ), народного депутата Юрія Бойка. Але вона досі приховує свого чоловіка і ніяк не підтверджує родинні зв’язки.

«Я не знаю, чи взагалі реально позбавитися якогось „клейма“. Я це прекрасно розумію. У артистів є така доля — якщо тобі вже поставили якесь „клеймо“, ти вже будеш з ним йти довго. Питання тільки в тому, чи ти реагуєш на це чи ні. І чи ти дієш по совісті чи ні. Якщо почитати, звідки я родом, яка в мене родина, які в мене є традиції, можна більше про мене дізнатися, а не тільки реагувати на те „клеймо“, з яким я йду поруч», — каже ТСН.ua співачка.

До слова, нещодавно Roxolana взяла участь у грандіозному концерті, присвяченому ювілею Юрія Рибчинського, в якому виконала його легендарний хіт «Зелен клен». Про це ми теж не могли не запитати артистку за лаштунками концерту «Музрум».

«Спочатку мені запропонували іншу пісню, більш відому, але потім виявилося, що її не дозволили співати автори у цьому концерті. І ось наступна пісня була „Зелен клен“. Чесно кажучи, я раніше не чула саме цю пісню, хоча відсотків 90 з репертуару Юрія Євгеновича я знаю. Мені одразу скинули її в фанковому форматі і запропонували зробити ще більший фанк», — розповіла Roxolana.

Реклама

Нагадаємо, одним з ведучих цього грандіозного концерту, присвяченого ювілею Рибчинського, став відомий актор Олександр Рудинський, який раніше також поділився своїми враженнями від виступу.