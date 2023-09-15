ROXOLANA зробила кавер на хіт зірки 90-х та сестри зрадниці Наташі Корольової Русі

Українська співачка та сонграйтерка ROXOLANA переспівала знаменитий хіт 90-х років - пісню "Не стій під вікном".

Композицію у 1989 році створили Анатолій Матвійчук (текст) та Костянтин Осауленко (музика) для співачки Русі. Трек "Не стій під вікном" увійшов до її дебютного альбому "Ворожка", який став першим українськомовним поп-альбомом сучасної України.

ROXOLANA

"З цих пісень почалась історія сучасної української поп-музики. Руся, Ірина Білик, Марія Бурмака, Сестричка Віка – всі ці артистки на початку 90-х створювали дуже різну і дуже класну музику. Вони ніби збудували фундамент, на якому зараз можемо творити ми, - говорить ROXOLANA. - Мені хочеться, щоб мої однолітки, які приходять до мене на виступи, також пам'ятали, якою крутою українська музика була 30 років тому. Я хочу, щоб молодь знала, що в 90-х наша музика була українськомовною і дуже прогресивною".

Створюючи лірик-відео до ремейку “Не стій під вікном” ROXOLANA та режисерка Юлія Літинська надихались кліпом Русі, який вийшов на каналі УТ-1 1989 року. Також у відео можна знайти кілька "пасхалок" до оригінальної роботи Русі.

Перша прем'єра римейку "Не стій під вікном" наживо відбулась під час благодійного виступу 3 вересня в арт-просторі UYAVA під час збору коштів для З-ї Окремої Штурмової Бригади, яка зараз воює на Бахмутському напрямку.

Зазначимо, що зірка 90-х Руся – рідна сестра співачки-зрадниці з Києва Наташі Корольової, яка після початку повномасштабної війни залишилася жити і працювати в Росії та розважати російських окупантів. А от Руся, яка зараз мешкає в США, підтримує Україну і активно розповідає про злочини, які вчиняє РФ на нашій землі.

Наташа Корольова з сестрою Русею / Фото: instagram.com/koroleva_fan_music

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