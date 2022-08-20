Розбещував свою 14-річну похресницю більше сотні разів: автору хіта I Believe I Can Fly загрожує довічне ув'язнення

Рік тому скандального музиканта R. Kelly визнали винним у злочинах, пов'язаних з розповсюдженням дитячої порнографії та секс-торгівлею. Тоді Келлі засудили на тридцять років ув'язнення.

Однак нещодавно у звинувачення з'явилися нові подробиці жахливих злочинів співака. Як повідомляє CNN, гучну заяву зробила 37-річна жертва R. Kelly, яка до цього спростовувала сексуальний зв'язок з виконавцем. На засідання суду, що відбулося у четвер, жінка назвала себе Джейн та заявила, що є похресницею артиста.

За словами Джейн, вона познайомилася з Келлі коли їй було лише 12 років на концерті у євангельській церкві. На той момент музикант мав романтичні стосунки з тіткою дівчинки, яка і попросила тодішнього коханця стати хрещеним для племінниці.

Як повідомила жінка, через деякий час після хрестин Келлі почав вести із нею розмови на інтимні теми, а згодом і зовсім почав залишатися з дівчинкою на ніч.

R. Kelly у суді / Фото: Associated Press

На суді після 20 років мовчання Джейн зізналася, що від 14 років хрещений регулярно примушував дівчину пити алкоголь та розбещував її. Крім того, свої злочини Келлі документував за допомогою камери для власного архіву. На відеозаписах чоловік давав дівчині гроші, аби видати її за повію.

Відтепер суд змушений переглянути справу співака. Скандальному виконавцю відтепер загрожує довічне ув'язнення.

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