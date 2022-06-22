Розблоковував телефон убитого воїна його ж пальцями: Тарас Тополя розповів про найжахливіший день народження

Розблоковував телефон убитого воїна його ж пальцями: Тарас Тополя розповів про найжахливіший день народження

Вчора, 21 червня, лідеру гурту "Антитіла" Тарасу Тополі виповнилася 35 років.

Утім, цей день народження для артиста став не тим, про який хотілося б потім згадувати.

У своєму Facebook Тополя, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну услужить у лавах ЗСУ на передовій, розповів про жахливу подію, яка трапилася 21 червня.

Тарас розповів, що загинув його побратим. Співаку довелося розблоковувати телефон вбитого захисника його ж відбитками пальців.

"Вчора, на свій день народження, був вимушений розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося на третьому пальці. Ніколи не думав, що колись доведеться таке робити, навіть у страшному сні….", - написав Тополя.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Співак емоційно написав, що українці спокійно жили та планували своє майбутнє. Але російські окупанти зруйнували це все. Тож для України не залишається нічого, окрім перемоги над загарбниками.

"Жили ми, мріяли ми, досягали ми, поки не приповзла мерзота на нашу землю. Але варіантів у нас немає, лише перемога! Працюємо", - додав Тополя.

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