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Розкішна 58-річна Моніка Беллуччі у панчохах та пальті прикрасила обкладинку відомого глянцю

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Розкішна 58-річна Моніка Беллуччі у панчохах та пальті прикрасила обкладинку відомого глянцю

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Знаменитість позувала для сторінок журналу Vogue.

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі потішила прихильників новим фотосетом.

Зокрема, знаменитість прикрасила обкладинки березневого номера глянцю Vogue Greece. Для фотосету 58-річна акторка обрала два образи.

Так, Моніка позувала на тлі сходів у пальті, з панчохами, на підборах та з сонцезахисними окулярами.

Другий образ знаменитості не поступався першому. Так, Беллуччі обрала чималий хутряних капелюх, сукню та панчохи. На знімку Моніка продемонструвала свою привабливість, сексуальність та тендітність.

Зазначимо, 18-річна Моніка Беллуччі впевнено наступає на п'яти зіркової мами. Так, дівчина неодноразово знімалася для відомих глянців, а також дефілювала на подіумі в одязі від відомих брендів. Нещодавно ж прихильники порівняли, настільки  Дева Кассель схожа на знамениту маму.

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Дата публікації
Перегляди
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