Розкішна Анна Трінчер в елегантній сукні похизувалася прогулянкою нічним Дубаєм: "Вперше тут"

Українська співачка Анна Трінчер вирішила відпочити від робочих буднів та вирушила в омріяну відпустку.

Артистка полетіла до одного з найбільших міст ОАЕ – Дубая. Як зізналась знаменитість, раніше вона там не була, тож такий досвід для неї новий. Виконавиця прилетіла до Дубая та вже встигла прогулятися нічними вулицями міста.

Звичайно ж, Анна Трінчер влаштовувала імпровізовані фотосети, результатами яких поділилася в Instagram. Для прогулянки співачка обрала елегантну червону сукню з відкритою спиною, яка вдало підкреслює її струнку фігуру. Волосся виконавиця розпустила, а образ доповнила сумочкою та прикрасами.

Анна Трінчер насолоджувалася їжею в одному з місцевих ресторанів та вже встигла на власні очі побачити визначну пам'ятку Дубая – найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа. Звичайно ж, артистка сфотографувалась на тлі будівлі.

"Вперше тут. Так красиво, аж подих затамувала", - поділилася своїми емоціями артистка.

