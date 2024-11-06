Розкішна Моніка Беллуччі в міні та прозорій кофтинці в сіточку прикрасила обкладинку відомого глянцю

Знаменитість знялася у новому випуску журналу ELLE.
Італійська акторка Моніка Беллуччі в розкішному образі знялася для обкладинки відомого глянцю.
Знаменитість попозувала для журналу ELLE китайської версії. Артистка з'явилася на сторінках глянцю в декількох образах. Зокрема, знаменита акторка приміряла шкіряне пальто та екстравагантну сукню.
Особливу увагу привернуло вбрання, де 60-річна Моніка Беллуччі позувала перед камерами в кофтинці в сіточку та мініспідниці. Кожен із образів акторка доповнювала різноманітними масивними прикрасами.
Користувачі були просто приголомшені вродою Моніки Беллуччі. У коментарях знаменитість засипали різними приємними коментарями. Акторці писали, що вона має неперевершено розкішний вигляд.
- Моніка Беллуччі – найгарніша жінка в світі!
- Що більше їй років, то розкішнішою вона стає!
- У цих колготках у неї просто ідеальні ніжки!
Нагадаємо, нещодавно Моніці Беллуччі виповнилося 60 років. З ювілеєм знаменитість привітав її колишній чоловік, французький актор Венсан Кассель. З нагоди свята артист показав, який вигляд Беллуччі мала в молодості.
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