Розкішна Моніка Беллуччі в міні та прозорій кофтинці в сіточку прикрасила обкладинку відомого глянцю

Італійська акторка Моніка Беллуччі в розкішному образі знялася для обкладинки відомого глянцю.

Знаменитість попозувала для журналу ELLE китайської версії. Артистка з'явилася на сторінках глянцю в декількох образах. Зокрема, знаменита акторка приміряла шкіряне пальто та екстравагантну сукню.

Моніка Беллуччі / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Особливу увагу привернуло вбрання, де 60-річна Моніка Беллуччі позувала перед камерами в кофтинці в сіточку та мініспідниці. Кожен із образів акторка доповнювала різноманітними масивними прикрасами.

Моніка Беллуччі / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Користувачі були просто приголомшені вродою Моніки Беллуччі. У коментарях знаменитість засипали різними приємними коментарями. Акторці писали, що вона має неперевершено розкішний вигляд.

Моніка Беллуччі / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Моніка Беллуччі – найгарніша жінка в світі!

Що більше їй років, то розкішнішою вона стає!

У цих колготках у неї просто ідеальні ніжки!

Нагадаємо, нещодавно Моніці Беллуччі виповнилося 60 років. З ювілеєм знаменитість привітав її колишній чоловік, французький актор Венсан Кассель. З нагоди свята артист показав, який вигляд Беллуччі мала в молодості.

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