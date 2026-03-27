Розкішна Різ Візерспун показала, як із трьома дітьми відсвяткувала 50-річчя

З нагоди свого ювілею зірка Голлівуду влаштувала гучну вечірку.

Різ Візерспун

Різ Візерспун / © Associated Press

Американська акторка Різ Візерспун відсвяткувала день народження.

Ба більше, цьогоріч у зірки Голлівуду ще й був ювілей. Знаменитості виповнилось вже 50 років. З нагоди особливої дати акторка влаштувала гучну вечірку. Різ Візерспун орендувала заклад. Приміщення було в яскравих кольорах, довкола все було прикрашене квітами, а особливої атмосфери додавала жива музика.

Свій день народження артистка зустріла в білій грайливій сукні та чобітках. Волосся знаменитість розпустила, а образ доповнила макіяжем. Особливий день Різ Візерспун розділила в компанії друзів, рідних і, звичайно ж, трьох дітей — доньки Ави та синів Дікона і Теннессі.

Різ Візерспун із дітьми / © instagram.com/reesewitherspoon

"Моє серце розривається від усієї цієї іменинної любові! Святкування 50 років життя з моїми дітьми, родиною та багатьма друзями зробило цю подію такою особливою. Дякую всім, хто звернувся до мене, надіслав побажання чи поділився любов'ю здалеку — це для мене дуже важливо", — висловилась про свій день народження акторка.

Нагадаємо, нещодавно британський співак Елтон Джон відсвяткував 79-річчя. Чоловік виконавця у особливий день зворушив зізнанням.

