Розкішний Emily Resort стане серцем зйомок ромкому про українську Емілі: що відомо

В Україні розпочалися зйомки романтичної комедії під назвою «Емілі в Emily», але без відсилання до відомого серіалу Netflix. Команда під керівництвом продюсера Юрія Горбунова знімає ніжну історію про стосунки між чоловіками та жінками. Глядачі побачать на екранах як усім відомих акторів, так і юних дебютантів.

«Це буде романтична комедія, де буде 4 сюжетних лінії, і кожна з них буде закінчуватися, ну, ми так хочемо, хепі-ендом, тому що це про любов, а любов – це все в нашому житті», - сказав Горбунов.

Де будуть знімати ромком

Перші кадри відзняли у Києві на території ВДНГ без традиційного розбиття тарілки перед стартом зйомок. Замість неї – смачненький торт із назвою фільму під час перерви між дублями.

А вже за кілька днів, 20 травня, камери скажуть «Мотор!» на території одного з найсучасніших та розкішних комплексів відпочинку Emily Resort, засновником та власником якого є відомий львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський. Це масштабний ресторанно-курортний формат із готельною та подієвою інфраструктурою. Він поєднує гастрономію з відпочинком і соціальними ініціативами, також направленими на підтримку ЗСУ, які включають програми з лікування та реабілітації поранених військових і цивільних.

Серед фантастичних пейзажів, басейнів, оглядових майданчиків та кришталевої води Вінніковського озера розгортатимуться події майбутньої стрічки.

Що відомо про головних героїв

Для головної пари, чиє кохання має розквітнути протягом фільму «Емілі в Emily», - це дебют. Вона – юна блогерка на імʼя Емілі, він – чарівний хлопець, закоханий у цю самовпевнену красуню.

Емілі грає 19-річна акторка Олександра Демідова, яка вчиться на другому курсі театрального університету ім. Карпенка-Карого. Для неї це дебютна роль у кіно.

Вона родом із Миколаєва, не дуже активна у соцмережах, не дуже любить серіали. Зізнається, що серіал-прототип навмисно не дивилась, бо не хоче, щоб образ її Емілії перегукувався з відомою екранною героїнею.

У парі з Олександрою в фільмі грає Кирило Яблучанський – студент того ж театрального тільки вже четвертого курсу (майстерня Олексія Богдановича. – Авт.). Кирило розповідає, що кастинг на роль був непростий, але все вирішив момент, коли продюсери подивились на нього та Олександру в парі.

«Наша кастинг-директорка Яна Бернадська проробила неймовірну роботу. І коли оці «діаманти» - Кирило та Саша – потрапили окремо в різні дні а потім ми їх з’єднали на парних пробах, стало зрозуміло, що це моментальний метч (ідеальне поєднання. – Авт.). Вони ну просто створені одне для одного», - говорить режисер Олексій Єсаков.

У фільмі ми також побачимо Олену Хохлаткіну, Сергія Сипливого, Андрія Ісаєнка, Лесю Самаєву і не тільки. А ще – Стаса Боклана. Без нього, зрозуміло, ніяк, бо він - персональний талісман продюсера Юрія Горбунова. Ну так, принаймні, говорять члени знімальної групи.

Випустити картину в прокат планують на День святого Валентина у 2027 році.

Світлана Симоненко

